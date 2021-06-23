Pentagon, UFO görüntüleriyle ilgili bir rapor hazırlığında!

Bu ay içinde açıklanması beklenen rapor, beklentileri artırırken, UFO'ların gizemli dünyasını aydınlatamayacağını düşünenler de var.

İşte Pentagon'un UFO raporuna dair bilinen her şey:

Raporda neler yer alacak?

ABD'li yurttaşların çok büyük bir kısmı, yönetimin UFO'larla ilgili bilgileri sakladığından şüpheleniyor. Bu nedenle, gelecek raporun nihayet bu "sırların" bir kısmını açıklığa kavuşturacağına dair umutlar var.

Raporun Deniz İstihbarat Dairesi, FBI ve Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü tarafından toplanan UFO verilerinin ayrıntılı analizinin yer alması şart koşuldu.

Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü, Savunma Bakanlığı'nın geçen yaz "ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturabilecek UFO'ları tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak" için oluşturduğu bir program.

Rapor, ABD Donanması pilotları tarafından yapılan ve 2017'de New York Times'ın haberleştirdiği UFO gözlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verecek.

Söz konusu haberde donanma pilotlarının, kendi jetlerinin yapabileceğinden çok daha keskin manevralar yapan gizemli nesneler gördüğü bildirilmişti.

Raporun içeriğiyle ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmıyor. Ancak mart ayında eski ulusal istihbarat direktörü John Ratcliffe, ​​"dünyanın her yerinden" gelen ihbarların açıklanacağını ve "kamuya duyurulandan çok daha fazlası olduğunu" söylemişti.

Ratcliffe, "Donanma veya Hava Kuvvetleri pilotlarının gördüğü, açıklanması zor eylemlerde bulunan, uydu görüntüleriyle yakalanan nesnelerden bahsediyoruz" demişti.

Ancak 3 Haziran'da New York Times, söz konusu rapor hakkında bilgi sahibi olduğu bildirilen üst düzey yetkililerden aldığı bazı bilgileri yayımlamıştı.

Haberde donanma pilotlarının gördüğü bu nesnelerin Dünya dışından geldiğine dair hiçbir kanıt bulamadığı aktarılmıştı. Yine de istihbarat yetkililerinin "bilim insanlarını ve orduyu şaşırtan olağandışı hareketleri hâlâ açıklayamadığı" ifade edilmişti.

Habere göre rapordaki tek kesin bulgu, bu gizemli cisimlerin ABD'ye ait olmadığı ve ABD'lilerce geliştirilmiş teknolojinin ürünü olmadığıydı. Bu da rapordan çok fazla beklentiye girilmemesi gerektiğini düşündürmüştü.

UFO'lar neden şimdi gündem oldu?

UFO'lar 1950'lerden beri ABD halkının gündeminde. Ancak son zamanlardaki bazı gelişmeler yetkilileri daha şeffaf davranmaları için zorlamaya başladı.

Aralık 2017'de New York Times, Savunma Bakanlığı'nın 2007'de kurduğu 22 milyon dolarlık bir araştırma programı başlattığını ortaya çıkarmıştı. Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı (AATIP) isimli bu program, askerlerin UFO'larla karşılaşmalarını incelemek için tasarlanmıştı.

İşte bu haber, ülke çapında büyük infial yaratmıştı. Yine 2017'de New York Times, UFO karşılaşmalarını gösteren üç videoyu yayımlamıştı. AATIP, aslında 2012'de sona ermişti. Ancak 2020'de Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü kurulmuştu.

2019'da da medyaya bir dizi UFO videosu sızdırıldı. Yine 2020'de ABD Donanması, New York Times'ın yayımladığı ilk videoların doğru olduğunu açıkladı.

İşte bu gelişmeler, Pentagon'un ABD Kongresi'ne sunmak üzere ayrıntılı bir rapor hazırlama girişimiyle sonuçlandı.

Rapor ne zaman gelecek?

ABD Senatosu'nun istihbarat komitesinin başkanı Marco Rubio, Pentagon'dan UFO raporu sunmasını Aralık 2020'de istemişti.

Eski Başkan Trump'ın imzaladığı bir yasa, istihbarat yetkililerinin raporlarını 180 gün içinde sunmasını şart koşuyordu. Bu süre de 25 Haziran'a denk geliyor.

Ancak Washington Post'un bildirdiğine göre rapor zamanında gelmeyebilir.

Zira geçmişte de ABD yetkililerinden beklenen raporların gecikmeye uğradığı görülmüştü.