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Pentagon ve Dışişleri'nden Trump'a Çad itirazı

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları, Başkan Trump'ın bir kararname ile sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngördüğü ülkeler listesine Çad'ı eklemesine itiraz etti...

28 Eylül 2017 Perşembe 09:53
Pentagon ve Dışişleri'nden Trump'a Çad itirazı

Amerikan New York Times gazetesi, Trump'ın hafta başında sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngördüğü ülkeler listesine Çad'ı İç Güvenlik Bakanlığına vekalet eden Elaine Duke'ün ülke ile ilgili raporunda belirttiği tavsiyeler üzerine eklediğini öne sürdü.

Gazeteye göre Duke, Çad ile ilgili raporunda ülkenin aşırıcı gruplarla yeterince mücadele etmediği görüşünü yazdı.

Haberde, Trump'ın bu kararını diğer bakanlık ve kurumların da değerlendirmesini istediği iddiası ortaya atıldı.

Buna karşın Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ise Çad'ın listeye eklenmesine ABD'nin ülkedeki menfaatleri ve bölgedeki terörle mücadele çabaları zarar görür gerekçesi ile itirazda bulunduğu ileri sürüldü.

Gazete, Trump'ın bu kararının ABD'nin Çad Büyükelçiliğindeki bürokratların da kafalarını karıştırdığı ve Afrika masasında çalışan pek çok yetkilinin Çad'ın listeye eklenmesinden rahatsızlık duyduğu iddasında bulundu.

Başkan Trump, İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarına sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngören yeni bir karara imza atmıştı.

Buna göre yeni seyahat kısıtlamaları, pazar günü süresi dolan "Trump'ın vize yasağı kararnamesinin" yerini alacak ve 18 Ekim'de uygulanmaya başlayacak.

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