Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı

Pentagon binasının çevresinde bir tavuğun gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağrıldı.

Tavuğun kurtarılmasının ardından AWLA’nın Facebook’tan yapılan açıklamasında, “Sabah saatlerinde bu tavuk, Pentagon’daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tavuk için yeni bir yuva aranacağı kaydedilirken, isim arayışına da girildi. Kullanıcılardan Ballena’s Gallina Casusu, CHOTUS ve Sindirella gibi birçok öneri geldi.

Sonunda da Henny Penny isminde karar kılındı.