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Peru'daki Ubinas Yanardağı'nda hareketlilik

Peru'nun güneyindeki Moquegua bölgesindeki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:25
Peru'daki Ubinas Yanardağı'nda hareketlilik

Peru basınında yer alan haberlere göre, Ubinas Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı.

Jeoloji, Maden ve Metalurji Enstitüsü Volkanoloji Gözlemevi Koordinatörü Marco Rivera, konuya ilişkin açıklamasında, patlama sırasında yanardağdan fırlayan taş parçalarının 6 kilometre uzaklığa ulaştığını belirterek, bunun son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

'DAĞDAN KOPAN PARÇALAR RİSK OLUŞTURUYOR'

Çevredeki kasabaların tahliye edilmesi konusunda ısrarlı olduklarını vurgulayan Rivera, dağdan kopan taşların insan hayatı için risk oluşturduğunu vurguladı.

Peru'nun en aktif yanardağı olan Ubinas, 5 bin 672 metre yüksekliğe sahip.

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Son Güncelleme: 25.07.2019 09:46
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