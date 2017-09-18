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Peru'ya kadın başbakan!

Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, yardımcısı Mercedes Araoz'u başbakanlığa atadı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:28
Peru'ya kadın başbakan!

 Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, yardımcısı Mercedes Araoz'u başbakanlığa atadı.

Kuczynski, kongrenin cuma günü kabineye güvensizlik oyu vermesinin ardından ilk adımı, başbakanlık görevine yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Araoz'u getirerek attı.

Araoz'dan önce başbakanlık koltuğunda FernandoZavala oturuyordu.

Kuczynski, güvensizlik oyunun ardından istifa eden 18 bakandan 6'sının yeniden atadı.

Muhalefetin çoğunlukta olduğu kongrede cuma günü çıkan tartışmada milletvekilleri eğitim bakanını 60 günlük öğretmen greviyle ilgili olarak istifaya çağırmıştı.

Devlet Başkanı Kuczynski, milletvekillerinin talebini kabul etmek yerine tüm kabine için oylama yapılmasını istemiş ve yapılan oylamada kabinenin görevine devam etmemesi yönünde karar verilmişti.

Peru anayasasına göre, hükümetin güvensizlik oyu alması durumunda devlet başkanının başbakanı değiştirmesi gerekiyor ancak bakanlar yeniden atanabiliyor.

Milletvekilleri, belirlediği isimleri onaylamazsa, Kuczynski'nin kongreyi feshetme ve yeni parlamento seçimleri çağrısında bulunma seçeneği bulunuyor.

Devlet Başkanı Kuczynski'nin kabinesinde maliye bakanı olarak görev yapan AlfredoThorne, haziran ayında, tartışmalı havaalanı projesinin bütçe revizyonunun onaylanması için Sayıştay denetçisine telkinde bulunduğu iddiaları üzerine görevinden istifa etmişti. Maliye Bakanı Thorne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kongrenin hakkında verdiği güvensizlik oyunun ardından görevini bıraktığını ve istifa mektubunu imzaladığını belirtmişti.

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Son Güncelleme: 18.09.2017 13:30
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