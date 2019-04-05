Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Peru’da 43 milyon yıllık 4 bacaklı balina fosili bulundu

Güney Amerika'nın batısında yer alan Peru Cumhuriyeti'nde 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı, ayakları perdeli ve toynaklı balina fosili bulundu. Uzmanlar bulunan bu balık fosilinin bacaklarıyla hem yüzüp hem de karada yürüyebildiğine inanıyor.

05 Nisan 2019 Cuma 11:16
Peru’da 43 milyon yıllık 4 bacaklı balina fosili bulundu
banner44

Peru’nun Pasifik kıyısına 1 KM mesafede bulunan Media Luna plajında vücut ağırlığını taşıyan dört bacakları ve kuvvetli kuyruğuyla bu yarı-su balinası, su samuruna ve kunduza benzetiliyor. Araştırmacılar bulunan fosilin balinaların gelişimi ve nasıl yayıldıklarına ışık tutabileceğine inanıyor. Araştırmaya katılan Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Dr. Oliver Lambert, “Bu, Hindistan ve Pakistan dışında dört ayaklı balinalar için bulunan en bütünlüklü örnek” dedi. Bilim insanları fosilin Peru’da bulunmasının ilginç olduğunu düşünüyor, zira ilk balinaların yaklaşık 50 yıl önce Güney Asya’da evrimleştiğine inanılıyor.

‘GEZGİN BALİNA’

banner41
Balinalar, vücutları suya daha dayanıklı hale gelince Kuzey Afrika ve birçok fosilin bulunduğu Kuzey Amerika’ya göç etti. Bilim insanlarının bu son keşfi, ilk balinaların Güney Amerika’ya göç ettiklerine işaret ediyor.

5 AYRI ÜLKEDEN OLUŞAN EKİP KAZI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜ

Londra Doğal Tarih Müzesi’nde eski balina araştırmacısı Travis Park, “Balinalar, evrimin ikonik örnekleri. Küçük toynaklı memeliden, bugün gördüğümüz mavi balinalara evirildiler. Okyanusları nasıl fethettiklerini görmek çok ilginç” dedi. Fosil için kazı çalışmalarını Peru, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika’dan paleontolojistlerden oluşan uluslararası bir ekip yürüttü. Bilim insanları bulunan fosile ‘Pasifik’e ulaşmayı başaran gezgin balina’ anlamına gelen ‘Pregosetus pasifikus’ adını verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
PeruFosil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
Korsanlar mürettebatı kaçırdı gemiyi de batırdı
Korsanlar mürettebatı kaçırdı gemiyi de batırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim