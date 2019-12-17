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Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam

17 Aralık 2019 Salı 12:36
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 2013 yılında açılan bir davada vatana ihanetten idam cezasına mahkum edildi.

Üç üyeden oluşan özel mahkeme, Müşerref'in idamla cezalandırılmasına karar verdi.

Pervez Müşerref sağlık sorunları nedeniyle 2016 yılında yurtdışına çıkmıştı. Şu anda Dubai'de yaşayan Müşerref'in yurtdışına çıkışına sağlık sorunları nedeniyle izin verilmişti.

General Pervez Müşerref 1999'da darbeyle iktidara el koymuştu. Müşerref 2001-2008 yılları arasında Pakistan Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Pervez MüşerrefVatana Ihanet
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