Peş peşe açıklamalar geliyor!

Rusya ordusu, Ukrayna'daki hava üstünlüğünü ele geçirdiğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya'nın geçtiğimiz perşembe Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahalede 5'inci güne girildi.

Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu.

Kiev ve Harkov ise güne patlama sesleri ile uyandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, Rus saldırılarının 16 çocuğun hayatına mal olduğunu duyurdu.

İngiltere Başkanı Boris Johnson ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söylediği aktarıldı.

Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.