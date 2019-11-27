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Petrokimya tesisindeki patlama eyaleti sarstı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 16:06
Petrokimya tesisindeki patlama eyaleti sarstı

ABD’nin Teksas eyaletinin Port Neches ilçesinde bulunan bir petrokimya tesisinde gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Patlama anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı görülüyor.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Jefferson bölgesi şerifinin sözcüsü Crystal Holmes, “En az iki kişi hastaneye kaldırıldı. Şu anda yaralıların durumuna dair net bir açıklama yapmak mümkün değil” ifadesini kullandı.

Yerleşim birimine yakın bir konumda bulunan tesiste yaşanan patlamanın sebebine dair incelemelerin devam ettiği belirtildi. TPC Group’a ait olan fabrikada 175 tam zamanlı işçinin çalıştığı belirtildi.

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