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Petrol fiyatlarının yüksek olmasından OPEC sorumlu

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının yüksek olmasından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) sorumlu tuttu.

14 Haziran 2018 Perşembe 15:16
Petrol fiyatlarının yüksek olmasından OPEC sorumlu

Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının çok yüksek olmasına dikkati çekti.

"Petrol fiyatları çok yüksek, arkasında yine OPEC var, bu iyi değil." ifadesini kullanan Trump, nisan ayında da OPEC'i petrol fiyatlarını suni olarak yükseltmekle itham etmişti.

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OPEC, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşmesinin ardından Kasım 2016'da üretimi kısma kararı almıştı. Birkaç kez uzatılan üretim kısma anlaşması, bu yılın sonuna kadar devam edecek.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2016- Haziran-2018 arasında yaklaşık yüzde 50 değer kazandı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle üretim artışına gitme konusunda görüşme yaptığı da biliniyor.

OPEC ve OPEC harici ülkelerin bakanlarının 22-23 Haziran'da Viyana'da bir araya geleceği toplantıda, üretime yönelik kararın kesinleşmesi bekleniyor.

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