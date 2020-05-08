Petrol, piyasanın denge bulmaya başlaması ile yükseliyor

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük üreticilerinden gelen arz kısıntıları ve talepte görülen ufak çaplı toparlanmalar ile birlikte petrole boğulmuş piyasanın tekrar dengeye kavuşmaya başlamasının etkisi ile üst üste ikinci haftayı da kazançla geçmeye yöneldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta Cuma günü varil başına 25 dolara doğru yükseldi ve bu hafta yüzde 24 civarında değer kazandı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan Haziran ayı için tüm petrol çeşitlerinde fiyatları artırdı ve bu durum Krallık'ın piyasa payını artırmaktan ziyade fiyatlardaki toparlanmayı desteklemekle ilgilendiğini işaret ediyor.

Öte yandan ABD'de talebin artmaya başladığına ilişkin de daha fazla işaret var. Tüketimin bir göstergesi olan arzı gerçekleştirilmiş benzin geçen hafta yaklaşık iki yılın en büyük yükselişini yaparken, Genscape Inc., ABD'nin petrol depolama ve dağıtım merkezi Cushing, Oklahoma'daki stokların geçen hafta düştüğünü kaydetti. Eğer resmi stok verileri de bunu teyit ederse, ABD'de ham petrol stokları Şubat sonlarından beri ilk kez düşüş göstermiş olacak.

Piyasada halen giderilecek oldukça bol miktarda petrol varken, umut verici rakamlar, önde gelen petrol analistlerinin bazılarının iyimser yorumlarda bulunmalarına neden oluyor. Goldman Sachs Group Inc. emtia araştırma müdürü Jeffrey Currie, küresel petrol talebinin "iyileşen bir çizgide" olduğunu ve Haziran ayının başından itibaren arzı geçeceğini kaydetti. Standard Chartered Plc'ye göre ise, piyasa denge durumuna Temmuz'da geri dönecek ve yılın kalan kısmında aşırı tüketim durumuna girecek.

CMC Markets Asia Pacific baş piyasa stratejisti Michael McCarthy, "Üretim kısıntıları ve iyimserliğin bileşkesi şimdilerde fiyatları destekliyor," dedi ve "Ancak bazı makroekonomik veriler, iyileşmekte olan talebe ilişkin güvenin yanlış olabileceğini işaret ediyor ve halen artan stokların iyimserliği darmadağın etme riski var" değerlendirmesinde bulundu.

Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Perşembe günü yüzde 1.8 aşağıda kapandıktan sonra yüzde 4.3 yükselerek Londra saati ile 07:12'de varil başına 24.57 dolara çıktı. Temmuz vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında yüzde 2.8 yükselerek varil başına 30.28 dolara ulaştı ve bu haftanın kazancını yüzde 15'e yükseltti.