Petrol rekor kırdı

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmeler ve İran ile devam eden nükleer görüşmelerden yakında olumlu bir sonuç çıkabileceği haberleriyle 8 haftalık yükseliş serisini sonlandırarak 90 dolara doğru düşüşe geçmişti. Analistler günlük 1 milyon varil olarak tahmin edilen İran petrolünün piyasaya girmesiyle fiyatların 60 dolarlı seviyelere ineceğini tahmin ediyordu.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dün resmen başlayınca petrol fiyatları 7,5 yılın zirvesine çıkarak 105 dolara kadar yükseldi. Bugün ise petrol 97 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu ay yüzde 12 yükselen petrolün sene başı getirisi de yüzde 28 oldu.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dünyanın en büyük petrol üretici ülkelerinden olan Rusya’nın bu süreçte arzda kesintiye gidebilme olasılığı ve en önemlisi Batı’nın artacak yaptırımlarına karşı tedarik zincirindeki aksaklıkların da artması olasılığı fiyatları yükseltti. Avrupa üzerinden ABD’ye akış sağlayan Kuzey Akım 2 projesini askıya alan Almanya, ihtiyaçlar konusunda bir yaptırım olmaması gerektiğini söyledi. AB ve ABD’den de Rusya’nın hamlelerini artırması durumunda yaptırımların boyutunun da artırılacağı açıklaması geldi.

Pandemi sonrası artan üretim ve talebe göre düşük kalan arz, petrol fiyatlarını artıran en önemli gelişmeydi. Bu dönemde ise jeopolitik riskler nedeniyle fiyatlardaki yükseliş hız kazandı. Analistler gösterge olan brent petrolde 100 seviyesi üzerinde 115 dolar ilk direnç olarak izlendiğini ifade etti. Fakat haber akışının olumsuz seyretmesi durumunda ataklar hızlanabilir ve direnç noktaları da işlevsiz kalabilir.

AKARYAKITA ZAM İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer nokta ise, OPEC+ ülkelerin göstereceği tavır. Şimdiye kadar günlük üretim kotasının altında kalan üyelerin artacak arz sıkıntısına nasıl bir çözüm bulacakları merakla bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE EN 1 LİRALIK ZAM BEKLENTİSİ

Benzin fiyatına zam gelme ihtimalini değerlendiren Dr. İncekara, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Dolar/TL ve petrol fiyatlarında artışa neden olması, benzinde 1,10-1,80 TL arasında, motorinde ise 1 TL’nin üzerine zam gelmesine neden olabilir. KDV indiriminin akaryakıt fiyatlarında da uygulanarak benzin ve motorinin fiyatının 13 TL' nin altına düşeceğini tahmin eden araç sahiplerine kötü haber, Rusya-Ukrayna geriliminin sıcak savaşa dönmesiyle gelmiştir" yorumunda bulundu.