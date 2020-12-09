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Pfizer - Biontech Covid-19 aşısının üretildiği kasabanın belediye başkanı: “Dünyayı kurtarmaktan dolayı gurur duyuyoruz”

Pfizer - BioNTech Covid-19 aşısının üretildiği Belçika'da yer alan küçük bir kasaba olan Puurs kasabasının belediye başkanı, aşının kasabalarından üretilmesinden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:42
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Pfizer - Biontech Covid-19 aşısının üretildiği kasabanın belediye başkanı: “Dünyayı kurtarmaktan dolayı gurur duyuyoruz”

Pfizer - BioNTech Covid-19 aşısının üretildiği Belçika'da yer alan küçük bir kasaba olan Puurs kasabasının belediye başkanı, aşının kasabalarından üretilmesinden dolayı gurur duyduklarını söyledi. 24 yıldır Puurs Belediye Başkanı olan Koen Van den Heuvel, milyonlarca kişinin hayatına dokunan bir şey ürettiklerinden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Dünyayı saran corona virüs ile mücadelede en önde giden aşıyı geliştiren Alman Pfizer-Biontech aşısının geliştirildiği kasabanın belediye başkanı açıklamalarda bulundu.

Euronews’in haberine göre Belçika'nın Flanders bölgesinde yer alan Puurs bölgesinde geliştirilen aşısıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Koen Van den Heuvel, “Dünyayı kurtarmaktan dolayı gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

‘MİLYONLARCA KİŞİNİN HAYATINA DOKUNACAĞIZ’

24 yıldır Puurs Belediye başkanlığı görevini sürdüren Heuvel, yerel bir kasaba olarak milyonlarca kişinin hayatına dokunan bir şey ürettiklerinden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarının altını çizdi.Van Der Heuvel, “ Kasabanın yerlilerin gururunu hissediyorum ve şimdi biz dünyayı kurtaracağımızı söylüyoruz" ifadelerini kullanırken "Yeni bir umudumuz var. Umarım kasabamızda 50 aşı merkezinden birine sahip olabilir, çünkü ben kendi kasabam için söyleyebilirim ki benim için insanların aşı için evlerinin yakınına gidebilmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Belçika'nın Flanders bölgesinde bulunan kasaba, Pfizer dahil olmak üzere bir grup ilaç şirketine ev sahipliği yapıyor.

“PFİZER BENDEN BİR ŞEY İSTERSE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

16 binlik nüfusunun 5 bininin ilaç şirketlerinde çalıştığı belirtilirken Belediye Başkanı Van Der Heuvel, "Benim için, aşıyı geliştiren şirketle iyi ilişkilere sahip olmak bir öncelik ve Pfizer benden bir şey istediğinde bunu yapmak için elimden geleni yapacağım" derken "Pfizer'in iki sahasını birbirine bağlayabilmesi için bir yol sorununu çözdük. Ayrıca iki rüzgar türbini kurmaları için de lisans verdik" şeklinde konuştu.

Pfizer’ın üretim fabrikasını Puurs bölgesine kurmasının stratejik bir sebebi bulunuyor. Puurs bölgesi Brüksel havaalanı ile Antwerp limanı arasında yer aldığı için üretilen aşıların küresel dağıtımının hızlandırılması amaçlanıyor.

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