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Pfizer üretimi Covid-19 aşısı şişelerinde yabancı madde saptandı

Japonya'da, Tokyo ve Osaka'ya yakın ilçelerde uygulanan Pfizer üretimi yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının şişelerinde yabancı madde saptandı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 09:20
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Pfizer üretimi Covid-19 aşısı şişelerinde yabancı madde saptandı

İçeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi bazı aşı serilerinin kullanımının askıya alınması sonrasında, Pfizer aşıları da araştırıldı.

Kyodo ajansının yerel yönetimlere dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo ile Osaka'ya yakın ilçelerde uygulanan bazı aşılarda yabancı madde saptandı.

Yerel yönetimlerin araştırmaları sonucunda Tokyo yakınlarındaki Sagamihara ve Kamakura ilçeleri ile Osaka yakınlarındaki Sakai ilçesinde, Pfizer üretimi kullanılmamış 5 Covid-19 aşı şişesinde yabancı madde tespit edildi.

Yabancı madde saptanan şişeler kullanılmadı. İlçe idareleri, üretici firma Pfizer'dan, bu şişelerin üretildiği seri numaralarını analiz etmesini istedi.

Aynı seri üretim numaralarına sahip ve yabancı madde saptanmayan şişelerin ise aşılama kampanyasında uygulandığı aktarıldı.

1,6 MİLYON DOZ MODERNA İÇİN TOPLATMA KARARI ALINMIŞTI

Japonya Sağlık Bakanlığı, açılmamış Moderna aşısı şişelerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişelerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, kullanılmamış 1,6 milyon doz Covid-19 aşısını toplatma kararı almıştı. Kamu yayıncısı NHK, 1,6 milyon doz aşının ülke genelinde 900 sağlık yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.

Moderna aşılarının ülkedeki satışından ve dağıtımından sorumlu Japon Takeda firması, aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini duyurmuştu.

Covid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan Moderna serisi 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaPfizerCOVID19 Aşısı
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