Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

Phizer/BioNTech, koronavirüs aşısının onayı için EMA’ya başvurdu

Phizer/BioNTech, koronavirüs (Covid-19) aşısının onayı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurdu.

01 Aralık 2020 Salı 13:55
509 Okunma
Phizer/BioNTech, koronavirüs aşısının onayı için EMA’ya başvurdu

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve iki Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşı için, Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) koşullu piyasa onayı verilmesi konusunda başvuru yaptığı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 382 kişi daha koronavirüsten öldü
İran'da 382 kişi daha koronavirüsten öldü
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 44 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 44 milyonu geçti
47 yıllık evli çift aynı dakikada corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
47 yıllık evli çift aynı dakikada corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim