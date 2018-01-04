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Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu

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Londra-Mumbai seferini yapan yolcu uçağında erkek pilot ile kadın pilot arasında kavga çıktı.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:54
Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu
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İngiltere'den Hindistan'a giden bir yolcu uçağında pilotların kavgaya ettiği bildirildi. 

BBC'nin haberine göre, yeni yıl arifesinde Jet Airways'in Londra-Mumbai seferini yapan yolcu uçağında görevli pilotlar kavga etti. 

Haberde, kavganın erkek pilotun kadın pilota tokat atması üzerine çıktığı, kadın pilotun uzun süre kokpitten ayrıldığı belirtildi. 

Jet Airways'in pilotların uçuş izinlerini askıya aldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlattığı, 324 yolcu taşıyan uçağın güvenli bir şekilde Mumbai'ye indirildiği kaydedildi.

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