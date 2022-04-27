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Pilotun kokpitte sigara yakması sonucu düşen uçakta 66 kişi hayatını kaybetti

EgyptAir'in MS804 sefer sayılı uçuşu 2016 yılında Fransa’dan Mısır’a gitmek için havalanmıştı. Seferini gerçekleştiren uçak Yunanistan yakınlarında döne döne sarmala girerek denize çakıldı. Olayın ardından yıllarca süren araştırmanın sonucunda uçak kazasına pilotun kokpitte içtiği sigaranın neden olduğu ortaya çıktı. 66 kişinin hayatını kaybettiği kazaya bir sigaradan çıkan dumanın yanlışlıkla hatalı bir oksijen maskesiyle temas etmesinin yol açtığı bildirildi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 16:19
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Pilotun kokpitte sigara yakması sonucu düşen uçakta 66 kişi hayatını kaybetti

2016 yılında Fransa'nın Paris Chaerles de Gaulle kentinden Mısır'ın Kahire şehrine gitmek için havalanan EgyptAir'in MS804 sefer sayılı uçağı Yunanistan’ın Girit Adası’nın güney kesiminde düşmüştü. 2016 yılının Mayıs ayında meydana gelen kazada 66 yolcu ve uçağın mürettebatı hayatını kaybetmişti.

Fransa'da Paris Charles de Gaulle'den kalkan uçakta kimliği tespit edilen 1 İngiliz, 12 Fransız, 30 Mısırlı, 2 Iraklı ve 1 Kanadalı yolculuğunu olduğu açıklanmıştı. Yetkililer uçağın 'ölüm sarmalına' düşmeden önce şiddetli dönüşler yaptığını söylemişti.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından ABD Donanması'nın da dahil olduğu büyük bir arama-kurtarma görevinin ardından uçağın karakutusu Yunanistan’da bulunmuştu. Karakutu üzerinde yıllarca devam eden çalışmanın sonucunda soruşturma tamamlandı ve kazaya uçağın pilotun kokpitte yaktığı sigaranın acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı açıklandı.

YASAK DEĞİLDİ

Havacılık uzmanları tarafından hazırlanan ve Paris'teki Temyiz Mahkemesine gönderilen bir rapora göre, Mısırlı pilotların kokpitte sigara içtikleri biliniyordu çünkü bu uygulama kazanın yaşandığı anında yasak değildi.

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