Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular tarafından soyuldu!

New York’ta yaşayan 44 yaşındaki Piskopos Lamor Miller-Whitehead, modaya olan tutkusu, lüks arabaları ve belediye başkanı Eric Adams ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Piskopos Canarsie'deki Leaders of Tomorrow International Kilisesi'nde vaaz verdiği sırada üç silahlı ve maskeli soyguncu kiliseye girdi. Youtube’da canlı yayınlanan vaaz sırasında soyguncular Piskopos Miller-Whitehead ve eşi Asia K DosReis-Whitehead’e silahlarını doğrultarak mücevherlerini istedi.

ÖDÜL VADDETTİ

Canlı yayınlanan soygunda Miller-Whitehead’in dizlerinin üzerine çöküp, “Tamam, tamam” dediği duyuldu. Piskoposun ve karısının mücevherlerini alarak ceplerini dolduran soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayda kimsenin zarar görmediğini dile getiren Miller-Whitehead, Instagram’dan yaptığı açıklamada soyguncuların küçük kızlarına silah doğrulttuğunu ve eşinin mücevherlerini aldığını söyledi. Soyguncuların yakalanmasını isteyen Miller-Whitehead, bilgi verenlere 50 bin dolar ödül vaddetti.