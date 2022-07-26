Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!

Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular tarafından soyuldu!

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine oturdu. 44 yaşındaki Piskopos Lamor Miller-Whitehead canlı yayında vaaz verdiği sırada kiliseye giren silahlı soyguncuların hedefi oldu. Silahlı soyguncular piskoposun boynundaki 1 milyon dolar değerindeki mücevherini çaldı.

26 Temmuz 2022 Salı 15:44
46 Okunma
Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular tarafından soyuldu!
banner48

New York’ta yaşayan 44 yaşındaki Piskopos Lamor Miller-Whitehead, modaya olan tutkusu, lüks arabaları ve belediye başkanı Eric Adams ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Piskopos Canarsie'deki Leaders of Tomorrow International Kilisesi'nde vaaz verdiği sırada üç silahlı ve maskeli soyguncu kiliseye girdi. Youtube’da canlı yayınlanan vaaz sırasında soyguncular Piskopos Miller-Whitehead ve eşi Asia K DosReis-Whitehead’e silahlarını doğrultarak mücevherlerini istedi.

ÖDÜL VADDETTİ

Canlı yayınlanan soygunda Miller-Whitehead’in dizlerinin üzerine çöküp, “Tamam, tamam” dediği duyuldu. Piskoposun ve karısının mücevherlerini alarak ceplerini dolduran soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayda kimsenin zarar görmediğini dile getiren Miller-Whitehead, Instagram’dan yaptığı açıklamada soyguncuların küçük kızlarına silah doğrulttuğunu ve eşinin mücevherlerini aldığını söyledi. Soyguncuların yakalanmasını isteyen Miller-Whitehead, bilgi verenlere 50 bin dolar ödül vaddetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 kilogramlık mors Norveç'i birbirine kattı
600 kilogramlık mors Norveç'i birbirine kattı
Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı
Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı
Satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı
Satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim