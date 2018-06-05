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Plastik atıklar bin yıl yok olmuyor

Program tarafından Dünya Çevre Günü'nde plastik üretimi ve kullanımına ilişkin yayımlanan raporda dünya ekosistemini bekleyen büyük risklere dikkat çekilerek ortak hareket etme çağrısı yapıldı.

05 Haziran 2018 Salı 15:55
Plastik atıklar bin yıl yok olmuyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (BMÇP), üretilen ve doğaya atılan plastiklerin kara ve deniz ekosistemlerine ciddi zararlar verdiğini ve dünyada "plastik çağı" yaşandığını ortaya koydu. 

Program tarafından Dünya Çevre Günü'nde plastik üretimi ve kullanımına ilişkin yayımlanan raporda dünya ekosistemini bekleyen büyük risklere dikkat çekilerek ortak hareket etme çağrısı yapıldı. 

Üretilen plastiklerin kullanım sonrasında yeryüzünde "geri dönüşümsüz" bir sürece girdiği vurgulanan raporda, "Plastik atıklar ancak 1000 yıla yakın bir sürede yok oluyor ve bu süreçte kara ve deniz ekosistemi için ciddi tehdit oluşturuyor. Plastik çağında yaşıyoruz. Tüm dünyanın ortak mücadelesi ve tüm insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Plastik ambalajların çevre kirliliğinde önemli bir etken olduğu belirtilen raporda, "Dünya plastik kullanımının yüzde 50'si plastik ambalajdan oluşuyor. Bunların da çoğunluğu tek kullanımlık üretiliyor ve bunların da çoğunluğu üretildiği yıl 'çöp' olarak dünya ekosistemine dahil oluyor. Çin plastik poşet üretiminde birinci sıradayken kişi başına üretimde ABD, Japonya ve Avrupa Birliği ülkeleri ilk üç sırada yer alıyor." denildi.

Birleşmiş Milletler (BM), plastik kirliliğinin azaltılmasında yüksek gümrük vergileri ve caydırıcı cezaların en etkili stratejiler arasında yer aldığına dikkati çekiyor.

BM'nin yayımladığı raporda, 50 ülkenin dünyadaki plastik kirliliğini azaltmak ve engellemek için adımlar attığı ancak çoğunlukla başarılı olamadığı ifade ediliyor. 

Yetkililer, plastik maddelerin nehirlere ve okyanuslara karışmasını engellemek için çok daha fazlasının yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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