Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti!

Londra’dan Bulgaristan’a tatil için giden 25 yaşındaki güzellik uzmanı Şirin Murad, güneş kremi sürmeden güneşin altında uyuya kalınca tam bir tatil faciası yaşadı.

Canının yanmasına uyandığını belirten genç kadın, durumu umursamadan otel odasına gitti. Kızarıklık ve yanma hissi oluştuğunu söyleyen kadın, durumu umursamadı. Ancak ertesi gün hayatının şokunu yaşadı.

DOKTORA GİTMEDİ

Ertesi gün korkunç bir ağrı ve cilt gerginliği ile uyandı. Ancak güneş yanığı olduğu için kremlerle alnını iyileştirebileceğini düşündüğünden doktora gitmedi.

Günler geçtikçe deri soyulmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan Şirin Murad şunları söyledi:

"İlk başta gerçekten hiçbir şey hissetmedim, sadece üzerine baskı yaptığımda biraz acıdı. Ertesi gün gerçekten acıttı ama soyulmaya başladığında biraz rahatladım. Acıtmadı ve kendimi çok daha iyi hissettim. Garip bir şekilde, cildim şimdi harika. Hatta eskisinden daha iyi hissettiriyor, neredeyse yenilenmiş gibi."