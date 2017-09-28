Playboy dergisinin kurucusu Hefner hayatını kaybetti

Playboy dergisinin kurucusu ve sahibi Hugh Hefner 91 yaşında hayatını kaybetti.Hefner'ın doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Playboy dergisi Hfner'ın ölümünü Twitter hesabından duyurdu:

Hugh Hefer'in oğlu Cooper Hefner, pek çok kişinin babasının yokluğunu derinden hissedeceğini açıkladı.

Babasının "bir medya öncüsü" olarak etkili ve sıra dışı hayatı olduğunu söyleyen Cooper Hefner, babasını "ifade özgürlüğü, sivil haklar ve cinsel özgürlük savunucusu" olarak tanımladı.

Hefner’ın, kendisinin koyduğu 600 dolar ve annesinden aldığı 1,000 dolar ile 1953 yılında evinin mutfağında hazırlayarak yayınlamaya başladığı Playboy dergisinin ünü yıllar geçtikçe dünyaya yayıldı. Hefner, dergiyi daha sonra aralarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkede yayınladı.

Playboy, yıllar içinde dünya çapında en fazla satan erkek dergisi haline geldi ve zirveye ulaştığı dönemde içinde Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde her ay 7 milyon kopya satar oldu.

Hefner, Playboy modelleriyle evlenmiş ve yaşamının son yıllarını lüks malikanesinde verdiği partilerle geçirmişti.