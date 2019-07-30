Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Playstation 5 sürprizi oyun tutkunlarını heyecanlandırdı!

Oyun tutkunları içi çok özel bir öneme sahip olan Playstation'ın yeni modeli Playstation 5'in yolda olduğu bir süredir gündeme sık sık geliyordu ve şaşırtan bir gelişme yaşandı. Playstation 5 bir teknoloji firmasının internet sitesinde ön siparişe açıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:34
Playstation 5 sürprizi oyun tutkunlarını heyecanlandırdı!

Playstation hakkında birçok kişiyi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve Playstation 5 bir internet sitesinde ön siparişle satışa çıktı. Teknoloji firması 9.999 İsveç kronu olarak belirlediği fiyatıyla ön siparişlerini açtı. Webtekno’da yer alan habere göre yaklaşık 1.060 dolar, 950 euro ve 5.950 TL gibi bir değere denk gelen fiyat etiketinin Sony’nin olası başarısını baltalayacağına dair birçok söylenti ortaya çıktı. PlayStation hayranlarını ve potansiyel alıcıları caydıracak cinsten olan bu fiyat, önceki konsolların neredeyse iki katı olduğu için Sony’nin ciddi oranda müşteri kaybedeceği belirtildi.

RÜYA KONSOL

İçerisinde AMD’nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimini bulunduracak olan PlayStation 5, aynı zamanda süper hızlı SSD’si sayesinde oyunculara daha farklı oyun deneyimlerini yaşatmak için hazırlanıyor. Aynı zamanda son ortaya çıkan patentlerle birlikte VR konusuna da el attığını belirten Sony, ‘rüya konsol’ konusuna odaklandığını belirtmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Playstation
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibirya’da 3 milyon hektarlık orman kül oldu
Sibirya’da 3 milyon hektarlık orman kül oldu
2018'de en az 164 çevreci öldürüldü
2018'de en az 164 çevreci öldürüldü
Uygur Türkleri için Türkiye'den Çin’e heyet gidiyor
Uygur Türkleri için Türkiye'den Çin’e heyet gidiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim