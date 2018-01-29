Polis, 1 hafta sonra 5 kişiyi gözaltına aldı

Polis, geçen pazartesi Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’nde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma çerçevesinde 5 kişiyi gözaltına aldı.
TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar ve mülke tecavüz” suçlaması getirilen A.T. (E-46), Ü.T. (E-40), M.İ. (E-53), A.D. (E-22) ve B.A. (E-35) bugün tespit edilerek gözaltına alındı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü ve başka gözaltıların da olabileceği öğrenildi.
Afrika gazetesinin TSK’nın Afrin harekatıyla ilgili manşet haberini protesto etmek için geçen pazartesi yapılan eylemde, hem gazete binasına hasar verilmiş hem de Cumhuriyet Meclisi’nin damına çıkılarak bayrak açılmıştı.
burasi dingonun ahiri da degil, babanizin ciftligi da..hukuk elcilikten de rte'den de ustundur. hade gene deneyin..
darisi ydp'li vekillerle, saner, sucuoglu ve sennaraoglu gibilerin ve onlari destekleyenlerin basina..
uyuyamamak nedir öğrendim. Cocuklara nasıl bir memleket bırakıyoruz diye perişan olduk. çok kızgındık çok. Neyse. BU MEMLEKETTE HAKİMLER VAR. Canım adalet. Yoksa yarın meclise girenler evlere de tekme atar girer mi diye düşünmedik değil. Bir daha düşünsün ayni hareketi yapacak olan varsa.
Y aşa serdar bey. aksi takdirde ydpyi iktidara getiren olmandan dolayı bu halk seni hiç affetmezdi. o ne düşük seviyeli insanlar. Onları görünce tvyi kırmak isteriz. çok isabetli bir karar oldu bu kararınız. teşekkürler
Ülke yönetenlere tebrikler. Keşke aynı hassasiyeti başbakanlık dau kthy eylemlerin de ki kırma dökmeye karşı da göstermiş olsaydınız. Neden acaba o zaman bu hassasiyet gosterilmedi ? Farklı bir sebebi olabilir mi acaba? Neyse yeni hükümette kuruluyor zaten. Yaklaşık 3 ay sonra ekonomik sıkıntılardan dolayı çeşitli sendikacıların yapacağı demokratik ve özgürlükçü eylemlerde nasıl bir tavır takınacak bu yöneticiler goreceik. Zaman her şeyin ilacıdır.