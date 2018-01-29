Polis, 1 hafta sonra 5 kişiyi gözaltına aldı

Polis, geçen pazartesi Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’nde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma çerçevesinde 5 kişiyi gözaltına aldı.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar ve mülke tecavüz” suçlaması getirilen A.T. (E-46), Ü.T. (E-40), M.İ. (E-53), A.D. (E-22) ve B.A. (E-35) bugün tespit edilerek gözaltına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü ve başka gözaltıların da olabileceği öğrenildi.

Afrika gazetesinin TSK’nın Afrin harekatıyla ilgili manşet haberini protesto etmek için geçen pazartesi yapılan eylemde, hem gazete binasına hasar verilmiş hem de Cumhuriyet Meclisi’nin damına çıkılarak bayrak açılmıştı.