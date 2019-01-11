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Polis, Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi

ABD'nin Las Vegas kentinde polis, tecavüzle suçlanan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi.

11 Ocak 2019 Cuma 11:45
Polis, Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, talebin İtalya'da mahkemeye iletildiğini yazdı.

BBC'ye konuşan Juventus'un avukatlarından Peter S. Christiansen, haberi doğruladı.

Peter S. Christiansen, Ronaldo'dan DNA örneği alınmasının istenmesiyle ilgili olarak "Son derece standart bir talep" dedi.

34 yaşındaki eski Amerikalı model Kathryn Mayorga, 33 yaşındaki Ronaldo'yu, 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine saldırmakla suçluyor.

Ronaldo ise suçlamayı reddediyor.

Amerikan medyasında çıkan bazı haberlerde polisin, Mayorga'nın bir elbisesinde, başka bir kişiye ait bir DNA örneği tespit ettiği bildirildi.

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'MAYORGA'YA 375 BİN DOLAR ÖDENDİ'

Alman Der Spiegel dergisi Ekim ayında yayımladığı bir haberde, Ronaldo'nun tecavüzle suçlandığını duyurmuştu.

Dergi, Mayorga'nın suçlamalarını kamuoyu önünde dile getirmemek için 2010 yılında Ronaldo'yla anlaşmaya vardığını da bildirmişti.

Anlaşma kapsamında Mayorga'ya 375 bin dolar ödendiği belirtilmişti.

Mayorga'nın avukatları ise ABD'de Ronaldo aleyhine dava açan müvekkillerinin #MeToo (Ben de) hareketinden etkilendiğini söylüyor ve gizlilik anlaşmasını geçersiz ilan etmenin yollarını arıyor.

Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında toplam 5 kez kazanan Ronaldo, Temmuz ayında 112 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.

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JuventusCristiano RonaldoDNA örneğiABDTecavüzKathryn MayorgaHaber
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