Polis kurşunuyla ölüme protesto: 25 gözaltı'

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin 9'uncu yılında düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Bazı öğrenci dernekleri ve sol grupların çağrısıyla yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından dün akşam saatlerinde, kendilerini iktidar karşıtı "anarşistler" olarak adlandıran yüzleri maskeli yaklaşık yüz kişilik grubun taş ve molotofkokteyli atması üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

Yunan polisinin açıklamasına göre, şimdiye kadar 25 kişi gözaltına alındı ve 5 gösterici tutuklandı.

Eksarhia semtindeki bazı sokakları çöp tenekelerini yakıp barikatlar kurarak kapatan göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda çevredeki üç araç yandı, çok sayıda binada hasar oluştu.

Gösteriler nedeniyle kent merkezindeki yollar akşam saatlerine kadar trafiğe kapatıldı.

Bölgede 3 bini aşkın polisin görev yaptığı bildirildi.

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te de göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale gerçekleştiği kaydedildi.

Aleksandros Grigoropulos isimli öğrenci, 6 Aralık 2008'de iki polis memurunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da alevlenen isyanlar iki hafta sürmüş, kentte hayatı felce uğratmıştı.

Grigoropulos'a kasıtlı olarak ateş ettiği belirlenen polislerden biri müebbet, diğeri de 10 yıl hapse mahkum edilmişti.