Polis sokaktaki evsizlere ceza kesti

Koronavirüs ile mücadelede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa'da evsizlere polisin ceza kestiği ileri sürüldü.

Fransa'nın 'Zaytung'u olarak bilinen Le Gorafi sitesi bu olay yaşanmadan birkaç saat önce haberini yapmıştı.

Ülkenin ikinci büyük şehri Lyon'da yaşandığı iddia edilen olayda güvenlik güçleri, beş evsize sokakta bulunarak yasağı ihlal etmekten ceza kesti.

Lyon'un önde gelen gazetelerinden Le Progres'nin haberine göre Acil Tıbbi Yardım Servisi (SAMU), durumu Lyon şehrinin bağlı olduğu Rhone Valiliği'ne mektupla şikayet etti.

Auvergne-Rhone-Alpes Valisi Pascal Mailhos, konu hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek iddiaların gerçek olması durumunda cezaların vakit kaybetmeden iptal edileceğini açıkladı.

Vali ayrıca bu tür bir durumun güvenlik güçlerine verilen direktiflere aykırı olduğunun da altını çizdi.

Fransa'nın 'Zaytung'u önceden haberini yapmıştı

Türkiye'deki Zaytung gibi mizansen haberler yapan Fransız Le Gorafi sitesi perşembe gününün erken saatlerinde, "Polisten sokağa çıkma yasağını delen evsize para cezası" başlıklı sahte haberini yayınlamıştı. Fakat günün ilerleyen saatlerinde inanılması güç olan bu hadise gerçekten yaşandı.

Haberin editörleri daha sonra Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, "Bu haberi, gerçek olabileceğine bir saniye bile ihtimal vermeden sabah saat 10'da yayınladık. Bazen yazdıklarımız gerçekleşiyor ve bu bizi gerçekten memnun etmiyor" ifadelerini kullandı.

EURONEWS