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Polis yaka paça gözaltına aldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 19 Eylül Pazartesi günü cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. İngiltrere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşı cenaze öncesinde Londra'daki Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açıldı. İngiltere halkı Kraliçe Elizabeth’i son bir kez görebilmek için saatlerce kuyruk bekledi. Geniş güvenlik önemlerine rağmen kalabalığın arasından sıyrılarak koşup tabuta sarılan adam korku dolu anlar yaşattı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 15:25
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Polis yaka paça gözaltına aldı


İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 Eylül tarihinde İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşındayken hayatını kaybetti. Kraliçe’nin ölüm haberinin resmi olarak duyurulmasından sonra 19 Eylül Pazartesi günü cenaze töreni düzenleneceği açıklandı. Ancak İngiltere halkın Kraliçe’ye veda edebilmesi için naaşı Londra'daki Westminster Salonu'na yerleştirildi ve halkın ziyaretine açıldı. Kraliçesini görmek isteyen halk salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Dün akşam saatlerinde kuyruktan ayrılarak Kraliçe'nin naaşına doğru koşan ve tabuta dokunan bir kişi ise salonda korku dolu anlar yaşattı.

Londra'daki Westminster Salonu'nda kalabalığın arasında koşarak sıyrılan bir şahıs korumaları aşarak Kraliçe’nin tabutunun başına gelmeyi başardı. Salondakilerin çığlık sesleri arasında tabuta elini koymaya çalışan ve Kraliyet bayrağını kaldıran kişiye polis hemen müdahale etti. Adamı yere yatırarak etkisiz hale getiren polis ekipleri daha sonrasında şüpheliyi ayaklarından tutarak salondan dışarı çıkattı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis yaşanan olaylar nedeniyle Londra'daki Westminster Salonu'ndaki canlı yayının bir süre durdurulduğunu bildirdi. Şahsın ise Kamu Düzeni Yasası'na aykırı hareket etmesi nedeniyle gözaltına alındığı ve şu anda da gözaltında tutulduğu belirtildi.

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