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Polonya Corona virüsü nedeniyle tüm sınırlarını kapatıyor!

Polonya, Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 15 Mart Pazartesi itibarıyla tüm sınırlarını kapatma kararı aldı. Morawiecki düzenlediği basın toplantısında, hükümet olarak, "Acil Salgın Durumu" ilan etmeye karar verdiklerini söyledi.

14 Mart 2020 Cumartesi 09:42
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Polonya Corona virüsü nedeniyle tüm sınırlarını kapatıyor!

Başbakan Mateusz Morawiecki düzenlediği basın toplantısında tüm hava ve demiryolu seferlerinin askıya alınacağını duyurdu.

Alınan önlemlerin milyonlarca Polonyalının hayatında büyük kısıtlamalara yol açacağını belirten Morawiecki, söz konusu önlemlerin virüsün yayılmasını durdurmak için kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

“ACİL SALGIN DURUMU” İLAN ETME KARARI

Morawiecki düzenlediği basın toplantısında Corona virüsünün Avrupa'da hızla yayılması karşısında yaptıkları değerlendirme neticesinde hükümet olarak, “Acil Salgın Durumu” ilan etmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 15 Mart Pazartesi günü itibarıyla ülkenin tüm sınırlarının yabancılara kapatılacağını bildiren Mateusz Morawiecki, “Bu tarihten itibaren ülkeye dönen tüm Polonya vatandaşları 14 gün süreyle karantinaya alınacak” şeklinde konuştu.

SEFERLER ASKIYA ALINACAK

Tüm uluslararası hava ve demiryolu seferlerinin de askıya alınacağını bildiren Morawieki, sınırların yalnızca malların geçişine açık olacağını ifade etti.

Hükümet olarak aldıkları kararların milyonlarca Polonyalının hayatını derinden etkileyeceğini ifade eden Polonya Başbakanı, söz konusu önlemlerin korona virüsün yayılımını önlemek için kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Polonya hükümetinin aldığı diğer önlemler ise şöyle:

* 13 Mart Cumartesi gününden itibaren alışveriş merkezlerinde yalnızca gıda satışı yapan dükkanlar, eczaneler ve çamaşırhaneler açık olacak.

* Aynı tarih itibarıyla ülke çapındaki tüm restoran, kafe, bar, eğlence kulübü ve kasinoların faaliyetlerine duruma göre uzatılmak kaydıyla 14 gün süreliğine ara verilecek.

* 50'den fazla kişinin bir araya geleceği hiçbir toplantıya izin verilmeyecek.

* Ülke içindeki uçak ve tren seferleri ise eskisi gibi devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
PolonyaCoronavirüsKoronavirüs
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