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Polonya, Ukrayna'dan gelen yaralı ve hastaları diğer Avrupa ülkelerine de gönderecek

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'dan yaralı ve hasta kabul eden Polonya, bundan böyle tedavi hizmetinde diğer Avrupa ülkelerinden de yardım alınacağını açıkladı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 23:44
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Polonya, Ukrayna'dan gelen yaralı ve hastaları diğer Avrupa ülkelerine de gönderecek



Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz, ülkenin resmi haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gelecek yaralı askerler ve hasta vatandaşların, bundan böyle diğer Avrupa ülkelerine de yönlendirileceğini belirterek, 14 kişinin yer aldığı ilk grubun Norveç'e gönderileceğini kaydetti.

Hastalardan bazılarının Polonya hastanelerine yerleştirileceğini ifade eden Andrusiewicz, "Polonya, Ukrayna'da artan silahlı faaliyet ve oradaki hastanelerdeki enerji eksikliği nedeniyle Ukraynalı hastaları diğer Avrupa ülkelerine taşıyan nakiller gerçekleştirmeye hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Andrusiewicz, ayrıca Polonya'da tedavi olduktan sonra cepheye dönen çok sayıda Ukraynalı askerin olduğunu sözlerine ekledi.

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