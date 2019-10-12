Polonya yarın sandık başına gidiyor

Polonya halkı yarın yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya'da halk, 460 sandalyeli meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak..

Seçmenler, halihazırda iktidarda bulunan muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO), Demokratik Sol İttifakı (SLD), 2007-2015'te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakının yanı sıra aşırıcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakına oy verebilecek.

ANKETLERDE İKTİDARDAKİ PİS PARTİSİ ÖNDE

Son kamuoyu araştırmalarında PiS'in, yüzde 45'lik oy oranı ile önde olduğu görülüyor.

Anketlere göre, Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformunun (PO) yüzde 30, Demokratik Sol İttifakı'nın (SLD) yüzde 14, Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakının yüzde 7 civarında oy alarak parlamentoya girmesi öngörülüyor.