Pompeo'dan "Trump'ın İran'a mesaj gönderdiği" iddialarına yalanlama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, medyada yer alan Başkan Donald Trump'ın "Umman aracılığıyla İran'a mesaj göndererek Tahran'la görüşmek istediği" haberlerini yalanladı.

Pompeo, ABD-İran gerilimi ve medyada yer alan bazı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı habere atıfta bulunan Pompeo, "Başkan Trump, Umman aracılığıyla İran'a herhangi bir mesaj yollamadı. Pozisyonumuzu oldukça net bir şekilde belirttik ve zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin Irak'taki Balad Hava Üssü'ndeki askerlerini tahliye ettiği haberlerini de yalanladı.

ABD'nin Orta Doğu'da istikrar ve barıştan yana olduğunu fakat İran'ın ABD'ye ait IHA'yı uluslararası kara sularında vurduğuna dair hiç bir şüphelerinin olmadığını vurgulayan Pompeo, "İran’ın pervasız saldırılarına yanıt olarak aldığımız kararlar, dünya genelindeki Amerikan vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak içindir." açıklamasında bulundu.

Reuters haber ajansı, perşembe günü ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini iddia etmişti.

Habere göre İranlı yetkililer, Trump'ın mesajında İran'la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran'la görüşmek istediğini aktarmıştı.

Trump'ın İran'a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık, Umman üzerinden Trump'a verdikleri cevapta, İran'a karşı saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını ifade etmişlerdi.

ABD-İRAN GERİLİMİ SUUDİ ARABİSTAN HAVAYOLLARINA ROTA DEĞİŞTİRTTİ

Öte yandan Suudi Arabistan Havayolları, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle uçuş rotasını tedbir amaçlı olarak değiştirdi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun verdiği habere göre, söz konusu havayolları, uluslararası uçuşlarda kullandığı Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı rotasını ihtiyati olarak değiştirme kararı aldı. Kararın, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının, uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Başkan Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.