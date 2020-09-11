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Pompeo, Doğu Akdeniz'i görüşmek üzere Kıbrıs'a gelecek

Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşmek üzere yarın Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sorunun "diplomatik ve barışçı" yollardan çözülmesi gerektiğini söyledi.

11 Eylül 2020 Cuma 11:01
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Pompeo, Doğu Akdeniz'i görüşmek üzere Kıbrıs'a gelecek

Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşmek üzere yarın Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sorunun "diplomatik ve barışçı" yollardan çözülmesi gerektiğini söyledi.

Uçakta gazetecilere açıklama yapan Bakan Pompeo, Kıbrıs'taki temaslarının Başkan Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile yaptığı telefon görüşmelerin tamamlayıcı nitelikte olacağını söyledi.

Doğu Akdeniz'deki ihtilafın "diplomatik ve barışçı yollardan çözülmesi" gerektiğini belirten Pompeo, adadaki temaslarında "Kıbrıs halkının bakış açısı ile bağlantılı riskleri anlamak için çaba göstereceğini" kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Gerçek görüşmeler olacağını ve bu görüşmelerin gerçekleşebilmesi için bölgede bulunan askeri varlıkların geri çekileceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Afgan hükümeti ile Taliban arasında Cumartesi günü Doha'da başlayacak müzakerelere katılacak olan Pompeo'nun, Doha’dan Kıbrıs’a geçmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
PompeoDoğu Akdeniz
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