Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...

Pompeo ‘İran’a karşı koalisyon’ görüşmeleri için Suudi Arabistan’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İran’a karşı küresel bir koalisyon oluşturma” konusunu görüşmek amacıyla Suudi Arabistan’a geldi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:40
Pompeo ‘İran’a karşı koalisyon’ görüşmeleri için Suudi Arabistan’da

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Pompeo’nun Cidde’de Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesi bekleniyor.

Daha önceki açıklamasında Suudi Arabistan’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçeceğini belirten Pompeo, ziyaretlerinde “İran’a karşı küresel bir koalisyon” oluşturma konusunu görüşeceğini kaydetmişti.

Pompeo, “Onlarla (Suudiler ve BAE) stratejik olarak nasıl konumlandığımızı ve sadece Körfez ülkelerinde değil Asya ve Avrupa’da da (İran’a karşı) küresel bir koalisyonu nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE’nin ardından Hindistan’a geçecek olan Pompeo, daha sonra Japonya ve Güney Kore’de de temaslarda bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump, dün bir TV kanalına verdiği mülakatta, İran ile savaş istemediğini ve herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

Trump ayrıca, İran’ın ekonomik olarak çok zor durumda kaldığına ve müzakereye açık olduğuna inandığını ifade ederek, “İran anlaşma yapmak istiyor. Benim anlaşmam nükleer silahla alakalı. Bakın, (İran) nükleer silah sahibi olamayacak. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

(BRT/AA)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması
Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması
Kazakistan'da silah deposunda patlama
Kazakistan'da silah deposunda patlama
NASA'nın keşif robotuna yeni tekerlek
NASA'nın keşif robotuna yeni tekerlek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim