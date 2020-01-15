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Pompeo, Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü

Pompeo, Kuzey Kore ile duraklayan nükleer görüşmeleri ele almak üzere Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:49
Pompeo, Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile duraklayan nükleer görüşmeleri ele almak üzere Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile California’da yaptığı görüşmede “Hint Pasifiği bölgesinde ve dünyada refah ve güvenlik için” üç ülke arasındaki müttefikliğin önemine işaret edildiği bildirildi.

Görüşmede, “üçlü iş birliğinin, bölgede barışın geleceğini temin etmek için elzem olduğunun” altı çizildi.

Mike Pompeo’nun California’daki temasları sırasında ABD Hazine Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal ederek Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında çalışmasına aracılık eden iki şirkete yaptırım getirildiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada “Kuzey Koreli işçilerin yurt dışına gönderilmesi, BM yaptırımlarının ihlali çerçevesinde Kuzey Kore yönetimine yasa dışı gelir kazandırıyor.” ifadesini kullandı.

Yaptırımlar, Namgang Trading Corporation ve merkezi Çin’de bulunan Beijing Sukbakso şirketlerinin, ABD’nin yetki sınırları içindeki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor, ABD vatandaşlarının bu şirketlerle iş yapmasını yasaklıyor. Bu firmalarla iş yapan yabancı şirketlerin de ABD yaptırımlarına maruz kalma olasılığı bulunuyor.

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer silahsızlanmaya yönelik müzakereler, İsveç’te 5 Ekim’de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemeleri ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Kim, yıl başında yaptığı açıklamada ise ABD’yi kendilerini oyalamakla suçlamış ve dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin açıklamalarının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kim ile çok iyi ilişkileri olduğunu söylemiş ve “Bir anlaşma imzaladı. Nükleer silahların yok edilmesini müzakere edeceğine dair bir anlaşma imzaladı. Singapur’da imzalandı bu anlaşma. Ben onun sözünün eri olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz.” diye konuşmuştu.

(BRT/AA)

Son Güncelleme: 15.01.2020 10:51
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKoreliJaponPompeo
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