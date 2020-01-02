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Pompeo’nun ziyareti ertelendi

02 Ocak 2020 Perşembe 09:48
Pompeo’nun ziyareti ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs’ı kapsayan ziyaretleri ertelendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pompeo’nun Bağdat’ta yaşanan gelişmeleri takip etmek için ziyaretlerini ertelendiği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada Pompeo’nun Irak’ta yaşanan gelişmeleri takip etmek ve Orta Doğu’daki Amerikalıların güvenliğinden emin olmak için Washington’da kalacağını kaydetti.

Açıklamada Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ziyaretlerinin hangi tarihte yapılacağının yakın bir gelecekte belirleneceği duyuruldu.

(BRT/CNN)

Anahtar Kelimeler:
Pompeo
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