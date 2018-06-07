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Ponte: “Komisyon Suriye'de hiçbir şeyi başaramadı”

BM Suriye eski Araştırma Komisyonu Üyesi: “Komisyon Suriye'de hiçbir şeyi başaramadı”

07 Haziran 2018 Perşembe 10:43
Ponte: “Komisyon Suriye'de hiçbir şeyi başaramadı”

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu eski Üyesi Carla Del Ponte, Komisyonun Suriye'de hiçbir şeyi başaramadığını belirterek, "Ben kendim de başarısız oldum. Maalesef bunu itiraf etmek zorundayım." dedi.

Geçen temmuz ayında komisyondaki görevinden istifa eden Ponte, İsviçre'de internet üzerinden Almanca yayın yapan "Republik" dergisine verdiği görüntülü röportajda, Suriye konusunda başarısız olduklarını söyledi.

Ponte, komisyonun, Suriye'de hiçbir şeyi başaramadığını vurgulayarak, "Ben kendim de başarısız oldum. Maalesef bunu itiraf etmek zorundayım. Tek mazeretimin sadece komisyon üyelerinden biri olduğumu söyleyebilirim. Komisyonun başkanı olsaydım bazı şeyleri değiştirmeyi deneyebilirdim." diye konuştu.

Suriye'de gerek adalet gerekse kurbanlar için hiçbir şey yapmadıklarını ifade eden Ponte, "Eski Yugoslavya savaş suçları mahkemesinin başsavcısı da olarak Suriye'de tam bir hayal kırıklığı yaşadım." ifadelerini kullandı.

Ponte, komisyonun, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye için uluslararası bir ceza mahkemesi kurulması için çaba sarf etmesine ilişkin ise "Fakat Güvenlik Konseyi bunu yapmadı. Devletler Suriye için barış istemiyor ama bunu kimse söylemiyor. Dolayısıyla savaş ve katliamlar devam ediyor. Suriye tam anlamıyla harap ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSVİÇRE'YE TEPKİ

Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısından özellikle üzüntü duyduğunu ifade eden Ponte, İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, resmi makamların izniyle sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç etmesine de tepki gösterdi.

Ponte, İsviçre ekonomi bakanlığı yetkililerinin izopropanol ihracına onay verdiği için "utanması gerektiğinin" altını çizerek, Han Şeyhun'daki kimyasal saldırının arkasında Esed rejimi olduğunu yineledi.

BMGK'nın acil reforma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Ponte, "BM hiçbir zaman bu kadar zayıf olmamıştı." diye konuştu.

Carla Del Ponte, ayrıca İsviçre ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Suriye'den gelen tüm sığınmacıları kabul etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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