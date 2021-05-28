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Portekiz polisi ve İngiliz taraftarlar arasında çatışma çıktı.

Manchester City ve Chelsea taraftarları, Porto sokaklarını savaş alanına çevirdi.

28 Mayıs 2021 Cuma 22:52
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Portekiz polisi ve İngiliz taraftarlar arasında çatışma çıktı.

Yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi kan aktı. Portekiz polisi ve İngiliz taraftarlar arasında şiddetli çatışma çıktı. Kısıtlamalara aldırış etmeyip alkollü şekilde sokaklara dökülen City ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı. Polisin olaya müdahalesi ise sert oldu. Birçok taraftar yaralandı.

Bir taraftarın ağır yaralanması ve hastaneye götürülmesinin ardından olaylar duruldu. Ancak gece geç saatlerde hararet bir kez daha yükseldi. İkinci kargaşa, sabaha kadar sürdü. Ana caddelerde araçlar ilerleyemez hale geldi. Polisler, sabahın ilk ışıklarına kadar holiganları kovaladı, yakalananların sonu ise iyi olmadı.

Son Güncelleme: 28.05.2021 23:26
Anahtar Kelimeler:
Manchester CityChelsea
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