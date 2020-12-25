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Portekiz’de katliam: 540 vahşi geyik iki günde öldürüldü

İspanyol avcılar, Portekiz'de yer alan bir avlanma merkezinde iki gün içinde 540 vahşi geyiği öldürdü. Portekizli yetkililer, bölgedeki geyik popülasyonunun büyük ölçüde yok olduğunu belirterek olayı sert bir şekilde kınadı.

25 Aralık 2020 Cuma 16:52
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Portekiz’de katliam: 540 vahşi geyik iki günde öldürüldü

Portekiz’in başkenti Lizbon’dan yaklaşık kilometre uzaklıktaki Torrebala avlanma bölgesinde 17 ve 18 Aralık tarihlerinde, 16 İspanyol avcı iki boyunca 500’den fazla geyik ve yaban domuzunu adeta katletti.

"AŞAĞILIKÇA İŞLENMİŞ BİR ÇEVRE SUÇU"

Portekizli yetkililer ise katliama olan öfkelerini sert bir şekilde dile getirdi. Çevre Bakanı João Fernandes, İspanyol avcları tarafından hayvanların öldürülmesinin  "aşağılıkça" olduğunu ve soruşturulması gereken bir "çevre suçu" olduğunu söyledi.

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Hayvanların ayrım gözetmeksizin katledilmesiyle ilgili haberlerle ilgli bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Bu durumun  avlanma ile hiçbir ilgisi yok,,biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin yıkımının amaçlandığı bir katliam” denildi.

İSPANYOL AVCILARIN CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

Öte yandan, Torrebala avlanma bölgesinde turistlerin hayvanları tek tük avlanmasına izin veriliyor, ancak son yaşanan olayla birlikte bölgedeki vahşi geyik popülasyonunun büyük ölçüde yok olduğu belirtildi. Yetkililer 12 bin 700 dönümlük çiftliğin  duvarlarla çevrili olduğu için hayvanların kaçamadığını söyledi. 

Geyik katliamına ilişkin fotoğraflar, ayrıca sosyal medyada da dolaşıyor. Pek çok insan olaya tepki gösterirken, İspanyol avcıların cezalandırılmasını istedi. 

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