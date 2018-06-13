Porto Riko'da hükümetin açıkladığı yeni veriler, geçen yıl eylül ayında etkili olan Maria kasırgasına bağlı olarak meydana gelen yüzlerce dolaylı ölüme işaret ediyor.

Yeni verilere göre, 2017'nin eylül ve aralık ayları arasında önceki 4 yılın aynı zaman diliminde kaydedilen ortalama rakamdan bin 427 daha fazla ölüm meydana geldi.

Veriler, eylül ve ekim ayılarının, 2013'ten bu yana en fazla ölümün kaydedildiği aylar olduğunu ortaya koydu. İstatistiklerde bu ölümlere kasırganın ve sonuçlarının yol açıp açmadığı belirtilmedi.

Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetli rüzgarlara bağlı olarak düşen bir ağacın altında kalarak ölenler gibi yalnızca kasırganın doğrudan neden olduğu ölümlerin hesaplandığına işaret ederek elektrik kesintisi, tıbbi malzeme yetersizliği gibi kasırga kaynaklı sorunlar yüzünden ölenlerin sayısının dikkate alınmadığına dikkati çekti.

ABD'de yürütülen ve sonuçları geçen ay "New England Medicine" dergisinde yayımlan bir araştırma, Porto Riko'da Maria kasırgası nedeniyle en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, Porto Riko'da etkili olan kasırga ve sonrasında 20 Eylül-31 Aralık 2017 arasında 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret ederek bu rakamın resmi verilerin 70 katı olduğunu kaydetmişti.

Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria'nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı belirtilmişti.