Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94914
ALTIN
193.571
DOLAR
4.6482
STERLİN
6.1985
EURO
5.4688
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

Porto Riko'da Maria kasırgası

Porto Riko'da hükümetin açıkladığı yeni veriler, geçen yıl eylül ayında etkili olan Maria kasırgasına bağlı olarak meydana gelen yüzlerce dolaylı ölüme işaret ediyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:27
Porto Riko'da Maria kasırgası

Porto Riko'da hükümetin açıkladığı yeni veriler, geçen yıl eylül ayında etkili olan Maria kasırgasına bağlı olarak meydana gelen yüzlerce dolaylı ölüme işaret ediyor.

Yeni verilere göre, 2017'nin eylül ve aralık ayları arasında önceki 4 yılın aynı zaman diliminde kaydedilen ortalama rakamdan bin 427 daha fazla ölüm meydana geldi.

Veriler, eylül ve ekim ayılarının, 2013'ten bu yana en fazla ölümün kaydedildiği aylar olduğunu ortaya koydu. İstatistiklerde bu ölümlere kasırganın ve sonuçlarının yol açıp açmadığı belirtilmedi.

banner39
Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetli rüzgarlara bağlı olarak düşen bir ağacın altında kalarak ölenler gibi yalnızca kasırganın doğrudan neden olduğu ölümlerin hesaplandığına işaret ederek elektrik kesintisi, tıbbi malzeme yetersizliği gibi kasırga kaynaklı sorunlar yüzünden ölenlerin sayısının dikkate alınmadığına dikkati çekti. 

ABD'de yürütülen ve sonuçları geçen ay "New England Medicine" dergisinde yayımlan bir araştırma, Porto Riko'da Maria kasırgası nedeniyle en az 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, Porto Riko'da etkili olan kasırga ve sonrasında 20 Eylül-31 Aralık 2017 arasında 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret ederek bu rakamın resmi verilerin 70 katı olduğunu kaydetmişti.

Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria'nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı belirtilmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM çalışanları Hudeyde'yi terk etti
BM çalışanları Hudeyde'yi terk etti
İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinli’yi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinli’yi yaraladı
Göçmen krizi AB'nin temellerini sarsıyor
Göçmen krizi AB'nin temellerini sarsıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim