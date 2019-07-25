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Porto Riko Valisi istifa edeceğini açıkladı

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:01
Porto Riko Valisi istifa edeceğini açıkladı

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinin sonucunda istifa etti. Karar ülkede sevinçle karşılandı.

Porto Riko'da Vali Ricardo Rossello haftalardır süren gösteriler sonucunda istifa etti.   Vali Rossello, Facebook üzerinden bir görüntülü mesaj yayınlayarak istifa ettiğini ve 2 Ağustos tarihinde görevi bırakacağını açıkladı.   Olay sonrası yüz binlerce Port Rikolu sevinç gözyaşları döktü.     Vali Ricardo Rossello 2017 yılında Maria kasırgasında felaketzedeler için gönderilen yardım paralarıyla ilgili yolsuzlukla suçlanıyordu.   Ayrıca Vali Rossello'nun kabinesindeki kişilerle yaptığı yazışmalar sızmış; mesajlarda valinin eşcinseller ve felaketzedeler hakkındaki sözleri de büyük tepki toplamıştı.     Gösterilere pek çok Porto Rikolu ünlü destek vermiş, şarkıcı Ricky Martin de sokaklarda halka beraber yürüyüşe katılmıştı.

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