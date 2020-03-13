Prens Charles'ın Kıbrıs ziyareti iptal edildi

Birleşik Krallık Clarence House sözcüsü, Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın, adaya resmi ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Sözcü, corona virüsle ilgili gelişmer nedeniyle Britanya hükümetinin prens ile eşinin Kıbrıs, Bosna ve Ürdün’e gerçekleştirmesi planlanan ziyaretlerinin ertelenmesini istediğini belirti.

Galler Prensi ve eşinin adaya ziyareti 18-21 Mart tarihleri arasında yapılacaktı; 1993 yılından bu yana Kıbrıs’a gerçekleştirilecek olan ilk kraliyet ziyareti olacaktı.