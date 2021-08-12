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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası bin 850 sterline satıldı

Galler Prensi Charles ve Leydi Diana Spencer'ın 1981'deki düğününden kalan 40 yıllık bir dilim pastanın İngiltere'de düzenlenen açık artırmada bin 850 sterline (22 bin TL) satıldığı açıklandı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:42
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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası bin 850 sterline satıldı

İngiltere’de Galler Prensi Charles ile Leydi Diana Spencer'ın 1981’deki düğününden kalan pastanın bir dilimi açık artırmayla satışa sunuldu.

Kraliyet arması ile süslenmiş 40 yıllık badem ezmeli pastanın 300 ila 500 sterlin arası bir fiyatla alıcı bulması beklenirken, müzayede evi beklenenden üç kattan fazla bir değere satıldığını aktardı.

İngiltere'deki Cirencester Dominic Winter Müzayede Evi’nden kraliyet hatırası uzmanı müzayedeci Chris Albury, "Bu büyük ve eşsiz kraliyet pastası için teklif vermek isteyen insanların sayısına şaşırdık" dedi.

Albury, tekliflerin çoğunun Birleşik Krallık’tan geldiğini belirtirken, ABD ve Orta Doğu'daki birkaç ülkeden de çok sayıda teklif geldiğini belirtti.

Müzayedeyi gerçekleştiren Albury, "Pasta ilk satıldığı zamankiyle tamamen aynı ve iyi durumda görünüyor, ancak onu yememenizi tavsiye ediyoruz" dedi.

Satılan pasta diliminin Kraliçe Elizabeth’in 2002’de ölen annesinin yaşadığı Clarence House’un çalışanlarından Moyra Smith’e verildiği, onun da yıllarca streç filmle sararak sakladığı bildirildi.

Daha sonra 2008 yılında pastanın bir koleksiyonere satıldığı belirtilirken, pasta dilimini, internet üzerinden teklif veren, Leeds kentinde yaşayan Gerry Layton’ın satın aldığı açıklandı.

Galler Prensi Charles ve Leydi Diana Spencer, 29 Temmuz 1981’de başkent Londra’daki St Paul’s Katedrali’nde evlenmişti.

Düğün günlerce dünya basının gündeminden düşmezken, dünyanın dört bir yanından 750 milyon kişi düğünü TV’den izlemiş, iki oğulları olan çift 1996 yılında boşanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Prens CharlesLeydi Diana Spencer
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