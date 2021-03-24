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Prens Harry'nin yeni işi

Kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından eşi Meghan Markle ile birlikte verdikleri röportaj dünya gündemine oturan Prens Harry yeni işini buldu. Ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak göreve başlayacak.

24 Mart 2021 Çarşamba 17:40
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Prens Harry'nin yeni işi

Eşi Meghan Markle ve oğlu Archi'yi de alıp İngiltere'den ve kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan Prens Harry yeni bir iş buldu.

ABD'ye taşındıktan sonra ailenin maddi destekte bulunmayı bıraktığını Oprah Winfrey röportajında açıklayan Prens Harry, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren BetterUp Inc. adlı şirkette yönetici olarak işe başlayacak.

Harry şirkette Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak. Harry iş için, “Ben insanların yaşamlarında bir etki yaratmak istiyorum. Proaktif antrenörlük ve mentorluk insanların gelişmelerinde sınırsız olanak sağlıyor ve farkındalığı artırarak daha iyi bir yaşam sunuyor” ifadelerini kullandı.

Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Harry; ürün strateji kararları, yardım kuruluşlarıyla iletişim ve sözcülükten sorumlu olacak.

Şirketin CEO’su Alexi Robichaux, “Bu çok zor ve anlamlı bir pozisyon” dedi. Prens Harry'nin bu işten ne kadar para kazanacağı ise henüz bilinmiyor.

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