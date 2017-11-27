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Prens Harry nişanlandı

İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Prens Harry’nin, Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile nişanlandığı bildirildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:26
Prens Harry nişanlandı
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Harry'nin babası Galler Prensi Charles'ın resmi konutu Clarence House'dan yapılan açıklamada, Harry ile Markle'ın bu ay başında Londra'da nişanlandıkları duyuruldu.      

Açıklamada, kraliyet düğününün bahar aylarında yapılacağı ve çiftin evlendikten sonra resmi konutları olarak Kensington Sarayı'nda ikamet edecekleri belirtildi.      

İngiltere Kraliçesi ve Harry'nin babaannesi 2. Elizabeth'in de gelişmelerden dolayı memnuniyet duyduğu ve çifte mutluluk dileklerini ilettiği aktarıldı.      

Düğün tarihinin ileri bir tarihte açıklanması bekleniyor.       

Geçen yıl Prens Harry'nin resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, çiftin son birkaç aydır ilişki yaşadıkları belirtilerek, Markle'ın basının tacizine maruz kalmasından duyulan rahatsızlık vurgulanmıştı.      

Ünlüler dünyasının gözde bekarlarından 33 yaşındaki Prens Harry, özel yaşamıyla ilgili sık sık magazin haberlerine konu oluyordu.      

Kraliyet tahtının veliahtı Prens Charles ile 1997 yılında Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın beşinci sıradaki varisi.      

Meghan Markle ise 36 yaşında ve oyunculuk yapıyor.      

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