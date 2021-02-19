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Prens Harry ve eşinin görevleri diğer aile üyelerine verilecek

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerine dönmeme kararı aldıkları ve bu nedenle görevlerinin başka aile üyelerine verileceği duyuruldu.

19 Şubat 2021 Cuma 16:47
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Prens Harry ve eşinin görevleri diğer aile üyelerine verilecek

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve eşinin, Kraliçe'ye görevlerine dönmeyeceklerini teyit etti.

Bunun üzerine Kraliçe, üst düzey görevlerin bırakılması durumunda kamu hizmetinin mecbur kıldığı sorumlulukların gereğinin yerine getirilemeyeceğini açıkladı.

Bu nedenle Dük ve Düşesin sahip olduğu onursal askeri görevler ile Kraliyet ailesi üyeleri olarak yardım kuruluşlarındaki himaye görevlerinin yeniden dağıtılmadan önce Kraliçe'ye iade edileceği duyuruldu.

Prens Harry, görevlerine geri dönmeyeceğini açıklamıştı

Prens Harry ile eşi, geçen sene Kraliyet'ten ayılma kararı almış ancak Kraliçe'yle yapılan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden değerlendirme süreci üzerinde anlaşılmıştı.

Bununla beraber süre dolmadan önce Prens Harry, geçen ay yaptığı açıklamada görevlerine geri dönmeyeceklerini ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını söylemişti.

İkinci çocuklarını bekleyen çiftin, bundan sonra ABD'de yaşayacak.

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