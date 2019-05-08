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Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin iki günlük oğullarının ilk fotoğrafları paylaşıldı

08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:25
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin iki günlük oğullarının ilk fotoğrafları paylaşıldı
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Prens Harry ve Meghan Markle çifti, iki gün önce doğan erkek bebeklerini dünyaya ilk kez gösterdi.

Meghan Markle, beyaz kundağa sarılı oğlu için "Çok tatlı bir mizacı var, çok sakin. Hayal gibi" dedi.

Prens Harry ise gülerek "Bu huyunu nereden aldı bilemiyorum" dedi.

Çift ayrıca yakında sekizinci ve son torununu Kraliçe II. Elizabeth'in huzuruna çıkaracaklarını açıkladı.

bebekTelif hakkıPA

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle yaklaşık 1 yıl önce evlenmişti. Çift ilk çocuklarını Pazartesi günü kucağına aldı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi, babasının hemen arkasında tahtın yedinci varisi olacak.

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Prens Harry ve Meghan Markle, iki günlük bebeklerini kameraların önüne ilk kez getirirken, anne ve baba olma deneyimlerini de gazetecilere anlattı.

Markle, "Sihir gibi, harika. Dünyadaki en iyi erkeklere sahibim ve gerçekten mutluyum. Ebeveyn olmak harika" dedi.

Bebeğin kime daha çok benzediği sorulan Prens Harry ise, "Herkes bebeklerin ilk iki haftada çok değiştiklerini söylüyor. Biz de önümüzdeki ay boyunca bu değişimin nasıl olacağını izleyeceğiz. Her gün görünüşü değişiyor, kim bilir?" diye konuştu.

Prens Harry, "bebeğin yüzünü daha fazla gösterecek misiniz?" sorusuna da "Şimdiden yüzünde birazcık sakal var bile, muhteşem" diye yanıt verdi.

İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin bebeklerine isim seçmek için genelgeçer bir kural yok ancak genellikle karar geleneklere göre alınıyor.

Arthur ve James erkek bebek ismindeki favoriler. Bu isimler geçen yıl Prens William ve Catherine Middleton'ın üçüncü çocuğu için de favoriler arasındaydı. Ancak çocuklarının ismini Louis koyarak şaşırttılar.

Bebeğin prens olup olmayacağına Kraliçe karar verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Prens Harry
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