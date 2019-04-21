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Genelde uzun yaşamalarıyla bilinen İngiliz kraliyet ailesinde Prens Philip de yaşıyla tarihe geçiyor.
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Kraliçe II. Elizabeth’in 97 yaşındaki eşi Prens Philip, dün itibarıyla 35 bin 743 günlük hayatıyla yeni bir ‘unvan’ kazandı.
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İngiliz kraliyet ailesinin ikinci en yaşlı kişisi olan Kraliçe Elizabeth 101 yaşında öldü.
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Kraliyetin en yaşlı kişisi olan Gloucester Düşesi Prenses Alice, 102 yaşına kadar yaşadı.
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Prens Philip, 10 Haziran’da 98 yaşına girecek.
Prens Philip kraliyet ailesinin en yaşlı üçüncü kişisi oldu
Prens Philip, kraliyet ailesinin en yaşlı üçüncü kişisi ve aynı zamanda yaşayan en yaşlı kişisi olarak tarihe geçti.
21 Nisan 2019 Pazar 15:41