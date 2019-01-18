Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
banner40

Protestoyu takip eden polis aracı tasarımıyla dikkat çekti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 12 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti. Eylemde, elektrikli ve 360 derece kayıt yapabilen polis aracı tasarımıyla dikkat çekti.

18 Ocak 2019 Cuma 15:27
Protestoyu takip eden polis aracı tasarımıyla dikkat çekti

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çevre derneklerinin organize ettiği protestolar kapsamında 12 bin kadar öğrenci Brüksel’in Merkez Tren İstasyonu önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden geçerek yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş düzenledi. Belçika hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadele için açık, kapsamlı ve etkili politikalar uygulanması çağrısında bulundu. Renkli kıyafetler giyen göstericiler, “Bu dünya hepimizin”, “Çevremizi temiz tutalım”, “İklim ve gençlik bir arada” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Belçika polisinin toplumsal olayları izlemek üzere kullanmaya başladığı araç dikkati çekti FOTO:AA

Belçika polisinin toplumsal olayları izlemek üzere kullanmaya başladığı araç dikkati çekti FOTO:AA

banner41
Öte yandan, protestolar dolayısıyla yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezi çevresindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

FOTO:AA

FOTO:AA

Belçika polisinin toplumsal olayları izlemek üzere kullanmaya başladığı yeni araç dikkati çekti. Elektrikli polis aracının 360 derece kayıt yapan kamerası ve ilginç tasarımı ilgi odağı oldu.

AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Polis Aracı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dalgıçlar neye uğradıklarını şaşırdı!
Dalgıçlar neye uğradıklarını şaşırdı!
Banksy'nin bir garajın duvarına yaptığı graffiti 100 bin sterline satıldı
Banksy'nin bir garajın duvarına yaptığı graffiti 100 bin sterline satıldı
Facebook’tan flaş müdahale… Bir gecede yüzlercesi uçuruldu
Facebook’tan flaş müdahale… Bir gecede yüzlercesi uçuruldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim