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Psikolog 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" verdiğini itiraf etti

Hollanda’nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" olarak bilinen Middel X isimli ilaç verdiğini itiraf etti.

23 Ekim 2021 Cumartesi 21:44
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Psikolog 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" verdiğini itiraf etti
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Psikolog Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, insanların kullandıktan kısa süre sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel X isimli ilacını hastalarına kullandırdığını açıkladı.

Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.

SONUÇLARININ UMRUNDA OLMADIĞINI BELİRTTİ

Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı.

Haberde, "intihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme" ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(AA)

Son Güncelleme: 23.10.2021 23:57
Anahtar Kelimeler:
PSİKOLOGIntihar IlacıMiddel X
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