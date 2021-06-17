Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
Hapları müşteri bulsaydı satacaktı
Hapları müşteri bulsaydı satacaktı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

Putin: Biden, basında yansıtıldığından tamamen farklı biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre’de dün ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili olarak, “Medyada sunuluş biçimi ile gerçekte olduğu kişi birbirinden tamamen farklı” değerlendirmesini yaptı.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:53
7 Okunma
Putin: Biden, basında yansıtıldığından tamamen farklı biri

Rusya lideri Putin, ocakta görevi devralması sonrasında dün ilk defa İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği ABD Başkanı Biden’ın ‘basında yansıtıldığı gibi birisi olmadığını, ne elde etmek istediğini gayet iyi bilen biri olduğunu’ belirtti ve "Hiçbir şeyi atlamamak için onunla çok dikkatli bir biçimde çalışmak gerek" diye ekledi.

Putin, devlet kadrolarını yetiştiren bir okuldaki konuşmasında, Biden’ın uzun bir Avrupa turunda olmasına karşın, dünkü görüşmelerinde ‘oldukça canlı göründüğünü’ söyledi.

Rusya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“(Biden ile) iki, hatta belki daha uzun zaman yüz yüze görüştük. Her şeye tamamen hakimdi. Belki zaman zaman notlarına bakmıştır, fakat bunu hangimiz yapmıyoruz ki? Biden tam bir profesyonel. Hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için onunla çalışırken çok dikkatli olmalı. Zira sizi temin ederim ki kendisi hiçbir şeyi gözden kaçırmıyor.”

Cenevre’deki görüşmelerinin dostane bir havada geçtiğini de ekleyen Rusya lideri, “Birbirimizi ve kilit meselelerdeki duruşlarımızı karşılıklı olarak anlayabildik. Umuyorum ki geçmiş yıllardaki gibi olmaz ve ABD Başkanı’nın çalışmasına mani olmazlar” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 yaşına giren kedi Sammy, doğum günü partisi sayesinde sahiplenildi
19 yaşına giren kedi Sammy, doğum günü partisi sayesinde sahiplenildi
Afrika'da COVID-19 vakaları son 1 haftada yüzde 30 arttı
Afrika'da COVID-19 vakaları son 1 haftada yüzde 30 arttı
ABD'de 108 yılın sıcaklık rekoru
ABD'de 108 yılın sıcaklık rekoru
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim